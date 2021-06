Simeone e il suo Atletico Madrid pronti a mettere ko non una ma due volte la Juventus targata Massimiliano Allegri. Ecco i dettagli

C’è anche la Juventus, specie ora con il ritorno di Allegri, su Rodrigo De Paul. I bianconeri sfidano il Milan, con l’Inter adesso più defilata per le ragioni che sappiamo, ma soprattutto l’Atletico Madrid. I ‘Colchoneros’ sono molto avanti, più avanti di tutti nei dialoghi con l’Udinese ma pure con lo stesso calciatore, tramite il suo agente. Simeone sta spingendo per l’acquisto del tuttocampista di Sarandi.

Come sostiene ‘Don Balon’, De Paul non è l’unico argentino che il ‘Cholo’ vorrebbe nell’Atletico 2021/2022. L’altro è un amico dello stesso calciatore dei friulani, vale a dire Paulo Dybala. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile rinnovo del contratto con la Juventus, a fronte di un ingaggio da 10 milioni, attualmente ancora in scadenza a giugno 2022. Con Allegri e, magari, l’addio di Cristiano Ronaldo, ‘La Joya’ potrebbe ritrovare un ruolo da protagonista nella squadra bianconera, ma al momento la sua cessione non può essere esclusa. Dipenderà, come per tutti, dal mercato e quindi dalle eventuali offerte.

Calciomercato Juventus, l’Atletico ‘inguaia’ Allegri: 95 milioni per Dybala-De Paul

Certo che i rapporti con l’Atletico sono eccellenti, come dimostra l’affare Morata, inoltre i madrileni hanno la possibilità di presentare un’offerta importante (60 milioni?) con l’eventuale cessione di Joao Felix. Facendo due rapidi calcoli, per Dybala e De Paul l’Atletico potrebbe spendere solo di cartellini qualcosa come 90-95 milioni di euro.