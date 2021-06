Calciomercato Juventus, occasione a Madrid | Casemiro 'molla' Ancelotti

La scelta del Real di optare per il ritorno di Ancelotti non sarebbe stata presa bene da tutti: un titolarissimo pronto a lasciare Madrid

Sono state settimane convulse quelle che hanno seguito la fine della stagione, con tante panchine che troveranno un nuovo proprietario all’inizio della prossima annata. Oltre ai tanti club di Serie A che hanno avvicendato l’allenatore, anche il Real Madrid ha operato un cambio di guida tecnica. Zinedine Zidane ha dato il suo addio alle ‘Merengues’ e Florentino Perez ha deciso di (ri)affidare la panchina ad Ancelotti. Una scelta, per certi versi, sorprendente quella del patron del Real. Il ritorno del tecnico emiliano a Madrid, però, ha scatenato anche reazioni negative che potrebbero riversarsi anche sul mercato del club iberico. In particolare, uno dei titolarissimi di ‘Zizou’ non avrebbe apprezzato la scelta di Florentino Perez e sarebbe pronto a lasciare il club iberico. Questa decisione potrebbe tramutarsi in un’occasione di mercato per la Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Casemiro ‘scontento’ di Ancelotti | Può essere addio

Secondo quanto rivelato da ‘DonDiario’, Casemiro non sarebbe per niente felice del ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Il centrocampista brasiliano, infatti, nel corso della prima gestione del tecnico emiliano non era preso molto in considerazione: l’arrivo di Zidane, in questo senso, fu salvifico per la carriera del 29enne paulista. Ecco, quindi, che Casemiro starebbe riflettendo seriamente di lasciare la capitale spagnola nel prossimo mercato. Qui entrerebbe in gioco la Juventus: la dirigenza bianconera potrebbe tentare l’assalto al brasiliano per metterlo a disposizione di Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE >>>ESCLUSIVO | Calciomercato, Juventus in pole per Donnarumma: le ultime

L’arrivo di Casemiro a Torino migliorerebbe in maniera significativa il centrocampo della Vecchia Signora, impreziosendolo con un elemento in grado di fare la differenza in ogni zona del campo. Il centrocampista del Real, infatti, è un autentico fuoriclasse in fase di interdizione, ma è molto bravo anche ad impostare e ad essere pericoloso quando si spinge nella metà campo avversaria. Insomma, oltre a Isco e Marcelo, potrebbe esserci un altro ‘scontento’ in casa del Real e la Juventus potrebbe trovare quindi un rinforzo di primissimo livello.