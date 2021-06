Calciomercato Inter, a breve l’ufficialità del nuovo tecnico Inzaghi: le mosse dei nerazzurri tra cessioni e acquisti

Manca ormai pochissimo ad una ufficialità che andrà solo a sancire un dato di fatto. L’Inter ripartirà da Simone Inzaghi, è lui il nome scelto dai nerazzurri per il dopo Conte. L’annuncio dovrebbe arrivare entro domani, giornata in cui tra l’altro il nuovo tecnico è atteso a Milano, insieme al suo staff, per visitare il centro sportivo e iniziare a programmare la prossima stagione. Come raccontato da Calciomercato.it, l’Inter e Inzaghi hanno raggiunto l’accordo già la scorsa settimana. L’ex tecnico della Lazio raccoglie un’eredità pesante, con Conte che ha lasciato da campione d’Italia. Non sarà facile confermarsi, anche perché il club è atteso a qualche cessione importante per via della situazione finanziaria. Ma Inzaghi è pronto al grande salto e di sicuro la società cercherà di mettergli a disposizione una squadra assolutamente competitiva. Occorre provare a difendere il titolo di campioni d’Italia e far bene, finalmente, anche in Champions League, ciò che è mancato nelle ultime stagioni. Facciamo il punto sulla nuova Inter targata Inzaghi, tra le possibili cessioni e gli acquisti.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, maxi casting per il dopo Hakimi

Calciomercato Inter, priorità alle uscite: Hakimi e Lautaro i ‘sacrificabili’

Come detto, la priorità, per il momento, va al discorso cessioni. Anche per questioni di bilancio, da provare laddove possibile a realizzare entro il 30 giugno. L’obiettivo è provare ad avvicinare quota 100 milioni, per dare respiro alle casse del club in difficoltà, nonostante il finanziamento giunto da Oaktree di 275 milioni. Alla CMIT TV abbiamo raccontato di come l’Inter abbia deciso di sacrificare Hakimi. Per il marocchino, l’interessamento del Psg è concreto. L’inserimento di Chelsea e Bayern può fare gioco ai nerazzurri e far lievitare il prezzo. Un addio a 70 milioni più bonus sarebbe una cifra che potrebbe anche permettere di trattenere tutti gli altri big, considerate le altre cessioni da cui i nerazzurri contano di ricavare altre risorse (Perisic, Joao Mario, Vidal).

Lukaku incedibile a meno di cifre sul tavolo davvero indecenti, qualche ragionamento si può fare invece per quanto riguarda Lautaro Martinez, qualora arrivasse una giusta offerta. L’Atletico Madrid si è fatto avanti finora con una proposta irricevibile, anche nel caso del ‘Toro’ se si arrivasse almeno intorno ai 70 milioni la questione potrebbe cambiare. Situazione da valutare per quanto riguarda Eriksen e Sanchez: alleggerire il monte ingaggi farebbe comodo. Per caratteristiche tecniche il nuovo allenatore potrebbe però tenerli in grande considerazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta Lukaku | Offerta shock per l’addio

Calciomercato Inter, i nomi in entrata: sogno Muriel

Una volta definite le cessioni, l’Inter potrà poi dedicarsi agli acquisti. In entrata, Inzaghi potrebbe guardare alla Lazio, anche se è difficile immaginare delle trattative con Lotito, considerato il clima nel quale i due si sono lasciati. Margini potrebbero esserci tuttavia per Radu, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno, e Marusic, che al momento ha un accordo con i biancocelesti che si esaurirà nel 2022. Il sogno di Inzaghi, in caso di addio di Lukaku o Lautaro, sarebbe Immobile, ma sembra destinata a rimanere una suggestione.

Per l’attacco, altro nome che da sempre intriga molto è quello di Muriel. L’Atalanta magari non chiude agli affari, ma è bottega cara, pista da non scartare ma al momento decisamente in salita. Manovre interiste che potrebbero intensificarsi a centrocampo: Nainggolan può essere la carta per Nandez, sugli esterni si inseguono i due nazionali Emerson Palmieri e Florenzi che tornano d’attualità. Quasi sfumata la pista Emerson Royal, complicato anche Kostic, Zappacosta può essere una alternativa low cost.