Portogallo-Italia Under 21, Nicolato: “Si chiude un ciclo”

Il ct dell’Italia Under 21 Piero Nicolato dopo l’eliminazione degli azzurrini ad opera del Portogalo dagli Europei di categoria

Finisce ai quarti di finale l'Europeo dell'Italia Under 21. Il Portogallo si è rivelato troppo forte per gli azzurrini di Piero Nicolato che nel post gara alla 'Rai' ha dichiarato: "E' giusto fare i complimenti agli avversari ma anche ai ragazzi. Loro erano molto più forti, ma abbiamo dimostrato grande cuore: sono orgogliosi di averli allenatori. Questa sarà l'ultima per molti di lavoro e ci lasciano in eredità una grande prova. Non ho da fare nessun rimprovero: sono contento".

Nicolato prosegue: “La squadra ha dimostrato il proprio valore, ora si riparte. Si chiude un ciclo, ci saranno nuovi elementi, ma questo biennio sarà indimenticabile”.