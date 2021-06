Jasper Cillessen positivo al Coronavirus, niente Europei per il portiere dell’Olanda

Addio Europei per Jasper Cillessen. Il portiere classe 1989, secondo ‘espn.nl’, non dovrebbe partecipare alla prossima competizione per Nazionali a causa della positività al Coronavirus che lo ha costretto all’isolamento. Il Ct dell’Olanda, Frank de Boer, gli avrebbe dunque comunicato l’esclusione dalla lista definitiva.

Lo stesso de Boer ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Ho informato Jasper della mia decisione questa mattina – le sue parole riportate da ‘espn.nl’ – Vorrei iniziare dicendo che lo trovo incredibilmente brutto per Jasper. Ma ho dovuto fare il grande passo. Ha perso una parte importante della preparazione. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà per essere di nuovo in forma”.