Coronavirus, bollettino 1 giugno 2021: 2.483 nuovi casi, 93 decessi

Il bollettino sul coronavirus del 1° giugno 2021: sono 2.483 i nuovi positivi al Covid, 93 i decessi nelle ultime 24 ore

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul coronavirus del 1° giugno 2021: sono 2.483 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono 93. In totale i tamponi effettuati (sia molecolari che antigenici) sono stati 221.818, con un tasso di positività dell’1,1%, il più basso dal 15 gennaio quando nel conteggio si è tenuto conto anche dei tamponi antigenici.

Per effetto di questi dati, il numero di persone positive da inizio pandemia arriva a 4.220.304, mentre le vittime sono 126.221. I guariti nelle ultime 24 ore sono state 10.313 con un totale di 3.868.332 . Infine, gli attuali positivi calano di 7,923 unità e sono 225.751. Di questi 989 sono in terapia intensiva (44 in meno rispetto a ieri con 41 ingressi giornalieri), mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 6.192, in calo di 290 unità rispetto a ieri.