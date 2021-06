Nuovo appuntamento con CMIT TV: speciale calciomercato, diretta a partire delle ore 19

A partire dalle ore 19.00 saremo in diretta su tutti i canali social di Calciomercato.it per un nuovo appuntamento con CMIT TV, per approfondire i principali temi di giornata di mercato. Focus su Donnarumma, su Sarri con il suo possibile approdo alla Lazio e non solo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

PER SEGUIRCI SU TWITCH >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI

Conduce Alessandro Montano affiancato dal nostro responsabile di redazione Maurizio Russo e da Mirko Calemme. Ospiti Gabriele Pin, ex Lazio e Juventus, nonché vice di Prandelli e Massimiliano Gallo, direttore de ‘Il Napolista’.