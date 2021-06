Calciomercato, la Sampdoria su Italiano: conferme all’incontro tra il presidente Ferrero e il tecnico, anticipato da CM.IT

Proseguono i movimenti sulle panchine di Serie A, dopo il valzer frenetico della settimana scorsa. Tra i nomi caldi del momento c’è anche quello di Vincenzo Italiano, autore di una brillante salvezza con lo Spezia. Il tecnico è stato accostato anche alla Lazio, ma i biancocelesti hanno ormai virato su Sarri, come raccontato da Calciomercato.it.

La nostra redazione, ieri, aveva anche anticipato l’incontro a Roma tra Italiano e il patron della Sampdoria Massimo Ferrero. Incontro confermato dalle colonne odierne di ‘Repubblica’. Oggi è però in programma un summit con lo Spezia che intende assolutamente trattenerlo. Per Italiano, in piedi anche la pista Sassuolo, lo segue anche il Verona. I corteggiatori, insomma, non gli mancano.