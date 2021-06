Calciomercato Roma, svolta per Mkhitaryan: resta

Calciomercato Roma, i giallorossi verso la conferma di Mkhitaryan: l’armeno può restare almeno per un’altra stagione

Prende forma la nuova Roma di Mourinho. Ripartendo anche da alcune certezze, come ad esempio Mkhitaryan. La serata di ieri, come si apprende dal ‘Corriere dello Sport’, è stata decisiva per la permanenza dell’armeno in giallorosso. Si va verso il rinnovo di contratto per almeno un’altra stagione, verosimilmente alle condizioni precedenti. L’annuncio dovrebbe arrivare in giornata.

Decisiva la mediazione del ds Tiago Pinto, che ha contribuito a ricucire il rapporto del giocatore con Mourinho. Il tecnico ha avuto un colloquio con l’armeno, colpo di spugna sui dissapori avuti a Manchester. Mkhitaryan si è convinto e del resto gli sarebbe dispiaciuto lasciare la Capitale, dove si è ben integrato.