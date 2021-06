Calciomercato, futuro Paratici | C’è il Tottenham

Il direttore sportivo Fabio Paratici potrebbe proseguire la sua carriera in Inghilterra: il Tottenham è molto interessato

La Juventus ha detto addio a Fabio Paratici nelle vesti di direttore sportivo. Decisivi gli errori degli ultimi anni e, forse, anche il caso Suarez, poi approdato all’Atletico Madrid. Il ds italiano dovrà proseguire la sua carriera altrove dopo oltre dieci anni e diverse squadre sembrano essere interessate.

Una di queste è il Tottenham, come confermato dal portale francese ‘FootMercato‘: Paratici è nel mirino degli Spurs, che gli proporrebbero il posto da direttore sportivo. Anche altri club sono interessati, come per esempio in Francia.