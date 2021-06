Non verrà riscattato Meite, che farà ritorno al Torino: il giocatore non ha convinto la dirigenza rossonera a investire su di lui

Paolo Maldini ha deciso: Soualiho Meite non verrà riscattato. Il centrocampista è arrivato lo scorso gennaio a Milano in prestito dal Torino e i rossoneri hanno deciso di non esercitare l’opzione di riscatto per il francese, che il prossimo 30 giugno, a questo punto, rientrerà in granata alla corte di Ivan Juric. A confermarlo è ‘SkySport’ raccontando che i rossoneri non vogliono pagare la cifra accordata con Cairo di 9 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, doppio affare: dopo la Champions la settimana si tinge di ‘Blue’

Diversa la situazione, invece, per quanto riguarda Tonali: dopo le voci che lo volevano pronto al rientro a Brescia, il giovane centrocampista italiano dovrebbe restare in rossonero. Per Brahim Diaz potrebbe essere rinnovato, invece, il prestito di un altro anno.