Addio Milan, accordo raggiunto per un triennale con ingaggio da cinque milioni di euro a stagione: firma in arrivo

Niente Milan per Lucas Vazquez: il centrocampista spagnolo ha l’accordo con il Real Madrid per il rinnovo di contratto. Il 29enne, attualmente infortunato, è in scadenza il 30 giugno 2021. La possibilità di prenderlo a parametro zero aveva stuzzicato diversi club anche di Serie A, tra questi soprattutto il Milan. Niente da fare però perché, secondo quanto riferito da ‘as.com’, alla fine è stato raggiunto l’accordo per il prolungamento di contratto. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo in attacco: annuncio del presidente

Il Real Madrid inizialmente aveva offerto al calciatore un rinnovo alle stesse cifre attualmente in vigore (tre milioni a stagione) più il taglio del 10% valido per tutti i calciatori del club per le difficoltà dovute alla pandemia. Una proposta respinta da Vazquez che invece ha detto sì alla nuova offerta: un triennale da 5 milioni di euro a stagione. Accordo raggiunto e firma che potrebbe arrivare a breve.