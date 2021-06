Calciomercato Juventus, insidia Pjanic | Offerto alle big di Serie A

La Juventus è alla ricerca di rinforzi per rivoluzionare il centrocampo e Ramadani offre Pjanic a tutte le big di Serie A

La priorità sul mercato dei bianconeri sarà quella di rinforzare in maniera significativa il centrocampo. Da troppi anni, ormai, è il punto debole della Juventus e Massimiliano Allegri per questo vuole rifare il look alla mediana della ‘Vecchia Signora’. I nomi per rinforzare il centrocampo che circolano a Torino sono sempre quelli, con Manuel Locatelli in pole position, ma tra questi c’è anche la possibilità di un clamoroso ritorno. Le maggiori insidie per la Juventus, però, potrebbero essere rappresentate dalla concorrenza dei club di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, insidia Pjanic | Ramadani lo offre in Serie A

Una delle operazioni più importanti della scorsa sessione di mercato è stato lo scambio, con relative plusvalenze, tra Pjanic e Arthur messo in piedi da Juventus e Barcellona. Dal punto di vista tecnico è stato un flop: il brasiliano ha giocato poco e non ha convinto in bianconero, mentre il bosniaco è già considerato un esubero dai catalani. Per questo motivo, come rivelato dal ‘Corriere di Torino’, Fali Ramadani starebbe offrendo Miralem Pjanic a tutte le big di Serie A.

L’agente del bosniaco, offrendolo a Milan, Inter, Roma e le altre, ha informato che il Barcellona è aperto a qualsiasi possibilità pur di liberarsi dall’ingaggio del giocatore. I blaugrana sono disponibili ad operazioni di scambio e anche ad un prestito per Pjanic. Ecco perché l’ex Juventus e Roma potrebbe rappresentare un’opportunità per le big del nostro calcio. Miralem conosce molto bene il calcio italiano, dove è cresciuto fino a diventarne uno dei migliori interpreti, e potrebbe fare ancora la differenza in Serie A.