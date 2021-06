Massimiliano Allegri disegna la sua Juventus: il tecnico toscano vorrebbe una doppia conferma e spera nel super colpo per un tridente da sogno

Prende forma la Juventus di targata Massimiliano Allegri. In settimana ci sarà il vertice di mercato che delineerà gli scenari futuri del club bianconero, con un ovvio occhio al mercato estivo. Dalla Spagna tracciano quelli che potrebbero essere i futuri piani per l’attacco della società piemontese. Si parte dalle intenzione proprio dell’allenatore toscano: come si legge su ‘donbalon.com’, al netto della volontà di CR7 e della situazione contrattuale di Dybala, Allegri vorrebbe portoghese e argentino al centro del proprio attacco per il prossimo anno.

Una novità rispetto alle scorse settimane quando proprio la Joya, considerato il contratto in scadenza 2022, era dato come probabile partenze, senza dimenticare la voglia di addio del fuoriclasse lusitano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, Allegri conferma Dybala e Ronaldo e spera nel colpaccio

Ma le conferme di Dybala e Ronaldo non bastano ad Allegri che, sempre secondo quanto riporta il portale iberico, avrebbe anche un’altra speranza. Il tecnico spera nel grande colpo in attacco con quattro possibili obiettivi: da Dembelè e Antoine Griezmann del Barcellona a Joao Felix dell’Atletico Madrid o ancora Anthony Martial del Manchester United. Quattro nomi importanti per l’attacco della Juventus: l’arrivo di uno di questi porterebbe ad un tridente da sogno insieme a Dybala e Ronaldo.