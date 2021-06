Giovedì l’incontro tra Allegri, Agnelli e la dirigenza per disegnare la Juventus che verrà: la certezza è che servirà un nuovo attaccante

La prima pietra su cui edificare il nuovo ciclo dei bianconeri è stata poggiata, (ri)mettendo Massimiliano Allegri in panchina. Il prossimo step, per assicurarsi che questo anche ciclo sia vincente, è quello di programmare il mercato di questa estate. Ecco perché il tecnico livornese incontrerà Andrea Agnelli e Federico Cherubini giovedì, sedendosi attorno ad un tavolo e disegnando la Juventus che verrà. Tanti sono i nodi da sciogliere, a partire dal portiere: il dubbio è se confermare Szczesny oppure se raccogliere l’occasione Donnarumma. Il centrocampo, poi, è un vero e proprio cantiere aperto. In attacco, invece, sembra esserci l’unica certezza già espressa da Allegri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, svolta in attacco | Allegri spinge per un nuovo ‘9’

Uno dei temi più bollenti che verrà trattato nella tavola rotonda tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli sarà quello relativo al futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il tecnico livornese avrebbe già iniziato ad immaginare la Juventus senza CR7, mentre per Dybala si starebbe imboccando la strada del rinnovo. Riuscire a salutare il cinque volte Pallone d’Oro, che in tre anni a Torino ha messo a segno più di 100 reti, non sarà comunque semplice e le squadre indiziate per accoglierlo restano sempre quelle: Manchester United, PSG ed eventualmente Real Madrid.

L’altra importante indicazione, quindi, sarà quella relativa al prossimo numero ‘9’ della Juventus. I 31 milioni netti a stagione, riservati all’ingaggio di Ronaldo, permetterebbero ai bianconeri di investire sul centrocampo e di assicurarsi un attaccante di prima fascia. L’incontro con Allegri, in questo senso, sarà molto importante anche per individuare il profilo giusto per completare il reparto offensivo. Inoltre, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, resta sempre in caldo il nome di Milik: l’attaccante polacco sarebbe ancora molto entusiasta di raggiungere la Juventus. Insomma, il cantiere è ufficialmente aperto a Torino e tante ancora sono le incognite. La certezza, però, potrebbe essere già una: Cristiano Ronaldo sarebbe al passo d’addio.