Calciomercato Inter, l’annuncio di Inzaghi a breve: ecco quando

Calciomercato Inter, manca ormai poco per l’ufficializzazione di Simone Inzaghi: quando arriva l’annuncio del nuovo tecnico

L’Inter pronta a partire per il nuovo ciclo, dopo l’addio di Conte è ormai deciso il nome del prossimo tecnico. Come raccontato da Calciomercato.it, i nerazzurri hanno trovato l’intesa con Simone Inzaghi, che ha detto a sua volta addio alla Lazio.

Il ‘Corriere dello Sport’ spiega che per l’annuncio ufficiale è questione di 24 ore, al massimo 48. La visita del nuovo allenatore, accompagnato dal suo staff, al centro sportivo di Milano è in programma dunque per giovedì o venerdì, o al massimo all’inizio della prossima settimana, per iniziare a definire i progetti per l’avvio di stagione.