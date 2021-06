Il Chelsea resta in pressing su Lukaku: Tuchel insiste per il bomber dell’Inter. Gli scenari di mercato sull’attaccante belga

Tuchel non è ancora sazio dopo il trionfo in Champions League del suo Chelsea ai danni del Manchester City di Guardiola, favorito alla vigilia. Pronostici ribaltati, con i ‘Blues’ che hanno messo in bacheca la seconda Coppa dei Campioni della loro storia. Il tecnico tedesco è vicino al rinnovo di contratto fino al 2023 e nei discorsi dopo la finale con Abramovich si è parlato anche di rinforzi per migliorare ulteriormente la rosa dei londinesi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Inter, pressing Chelsea per Lukaku: gli scenari

Ci sono due nomi nei desideri dell’ex allenatore del PSG: Erling Haaland e Romelu Lukaku. Tuchel non sarebbe soddisfatto del rendimento del connazionale Werner, senza considerare l’imminente partenza di Giroud che piace soprattutto al Milan. Il tecnico vorrebbe un bomber di primissimo livello e avrebbe puntato uno tra Haaland e Lukaku. Il Borussia Dortmund però non sarebbe intenzionato a privarsi questa estate del norvegese, valutato oltre 150 milioni di euro. Così il Chelsea avrebbe puntato con decisione sul centravanti belga, rassicurato dall’Inter dopo l’addio del mentore Conte sulla competitività della squadra. L’ex Manchester United – scrive il ‘Corriere della Sera’ – si trova bene a Milano e non pensa all’addio, anche se il suo agente Pastorello valuterà gli scenari di mercato e la situazione di Suning prima di giurare fedeltà ai campioni d’Italia.

Marotta e Ausilio al momento penserebbero di sacrificare Hakimi per registrare l’utile da 80 milioni chiesto alla dirigenza dal presidente Zhang e sarebbero fiduciosi sulla conferma di Lukaku a Milano. Una mega offerta però da 120 milioni di euro da parte del Chelsea potrebbe stravolgere ogni piano e cambiare le carte in tavola sul futuro di ‘Big Rom’.