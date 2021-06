Calciomercato Fiorentina, Ribery sul futuro: “Ecco la mia priorità”

Annuncio di Franck Ribery sul suo futuro. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante francese

Franck Ribery vuole esserci anche nella nuova Fiorentina di Gattuso. L’esperto attaccante francese è in scadenza di contratto a giugno con il club viola e in un’intervista rilasciata a “Top of the Foot” su ‘RMC Sport’ ha chiarito le proprie intenzioni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ecco le dichiarazioni dell’ex Bayern Monaco: “La mia priorità è quella di continuare con la Fiorentina anche nella prossima stagione. Io spero di poter continuare con loro, ma sono ancora in attesa di parlarne con la società. Presto incontrerò anche la mia famiglia”. Ribery, dunque, ‘chiama’ i viola. Staremo a vedere.