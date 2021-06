Calciomercato, erede di Zidane | Conferme su Ancelotti al Real Madrid

Il Real Madrid va a caccia dell’erede di Zinedine Zidane. Da Conte a Raul passando per Pochettino, ma al momento torna vivo Ancelotti

L’addio di Zinedine Zidane al Real Madrid ha lasciato un vuoto di potere in panchina da colmare quanto prima, per iniziare a programmare le prossime mosse dei ‘blancos’. Tanti i candidati accostati alla panchina degli spagnoli, con Galtier che non convince e Pochettino che per ora non si libera dal PSG, senza dimenticare i vari Raul, Xabi Alonso e il solito Conte.

Nelle scorse ore è tornato di moda anche il nome di Carlo Ancelotti, che ha dato piena disponibilità al suo ritorno nella capitale spagnola, e nel caso sarebbe pronto a lasciare l’Everton. Ulteriori conferme arrivano dal collega Alessandro Alciato, che su Twitter ha scritto un secco ‘Vamos, Carletto’ che fa presagire un possibile rientro al Real dell’allenatore di Reggiolo, che proprio col giornalista mantiene ottimi rapporti alla luce del libro scritto insieme qualche anno fa.