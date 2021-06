Calciomercato, il Bologna non cambia: confermato Mihajlovic

Non cambierà la guida tecnica del Bologna nella prossima stagione: incontro positivo tra la dirigenza e Sinisa Mihajlovic

Dopo le voci che lo hanno accostato alla Juventus per il post Pirlo, all’Inter per il dopo Conte e alla Lazio per sostituire Simone Inzaghi, il futuro di Sinisa Mihajlovic sarà ancora alla guida del Bologna. Stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, c’è stato un incontro, positivo, tra la dirigenza rossoblu e l’allenatore, ancora sotto contratto per altre due stagioni, che ha portato alla fumata bianca e alla conferma definitiva. Accordo anche per quanto riguarda le strategie in ottica calciomercato: Mihajlovic e il Bologna, la storia continua.