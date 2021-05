Superlega, UFFICIALE: Uefa e Fifa citate alla Corte di Giustizia Europea!

Superlega, i club ‘ribelli’ non ci stanno: citazione in giudizio per Uefa e Fifa di fronte alla Corte di Giustizia Europea

Prosegue la battaglia sul tema Superlega, tra i tre club ‘ribelli’ ancora non fuoriusciti dalla nuova organizzazione (Juventus, Real Madrid e Barcellona) e la UEFA. L’organo principale del calcio europeo ha aperto un’inchiesta sul comportamento dei tre club coinvolti e la disciplinare, nei prossimi giorni, potrebbe anche decidere per una squalifica dalle competizioni europee per una o due anni. Ma la battaglia è apertissima ed è già arrivata una replica ufficiale che complica la posizione di Ceferin.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Superlega | Juventus, Ceferin: “Nessun dialogo con i club. La verità sulle sanzioni”

Uefa e Fifa sono state infatti citate dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, tramite un rinvio da parte del tribunale di Madrid, foro competente dove la Superlega è nata. Viene contestata, in particolare, la violazione sulle norme dell’UE in merito alla libera concorrenza e libera impresa. Della sentenza madrilena favorevole alla Superlega si era già parlato nelle scorse settimane. A questo punto la battaglia si sposta in tribunale e gli esiti potrebbero anche dare ragione ai club ribelli.