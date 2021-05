Dopo la citazione in giudizio di fronte alla Corte di giustizia europea, arriva il comunicato della UEFA

Saranno giorni caldi per il calciomercato ma non solo. Il tema Superlega si sta infiammando proprio in queste ore. Si attendono novità nei prossimi giorni dopo l’apertura di un’inchiesta sul comportamento dei club ancora coinvolti, Juve, Real e Barcellona. Nel frattempo, però, il Tribunale di Madrid ha sottoposto una domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia Ue nell’ambito del contenzioso tra i club della Superlega e Uefa e Fifa per violazione delle regole Ue sulla concorrenza.

La Uefa, preso atto di ciò, ha voluto, ribadire la propria posizione attraverso un comunicato: “La UEFA prende atto dell’annuncio da parte della Corte di giustizia europea del deferimento da un tribunale di Madrid sulla cosiddetta SuperLega europea, nonostante il ritiro di nove dei suoi club membri fondatori. La UEFA è fiduciosa nella sua posizione e la difenderà con forza“.