Real Madrid, la lettera d’accusa di Zidane: “Ecco perché lascio il club”

Zinedine Zidane, dopo l’addio al Real Madrid, saluta i tifosi dalle pagine di ‘As’ con una lettera spiegando i suoi motivi: accusa al club

In una settimana che ha incendiato il valzer degli allenatori, abbiamo registrato anche l’addio di Zinedine Zidane al Real Madrid. Una notizia che ha fatto rumore e che ora mette anche i ‘Blancos’ alla ricerca di un nuovo tecnico, per iniziare un ciclo completamente diverso. A pochi giorni di distanza dalla decisione di lasciare Valdebebas, il francese si rivolge ai tifosi, dalle pagine di ‘As’, con una lettera in cui spiega i motivi che lo hanno spinto a lasciare. E non mancano stoccate al club.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, possibile addio per Pochettino | Dal Real al Tottenham con un ostacolo

“Cari madridisti, ho avuto il grande onore di essere giocatore e allenatore del club più importante della storia. Per questo ho voluto scrivere questa lettera per salutare e per spiegare – si legge – Quando sono tornato, l’ho fatto perché me l’ha chiesto Perez, ma anche perché me l’avete chiesto tutti voi. Al presidente sarò sempre grato, ma me ne vado perché non sento più la fiducia da parte della società per costruire qualcosa a medio o lungo termine. So che quando non si vince bisogna andare via, ma è stato dimenticato quello che ho costruito. Ho la sensazione che i rapporti umani che ho creato non siano stati valorizzati”.

“In questi mesi – prosegue – avrei voluto un rapporto con la società diverso. Non chiedevo privilegi, ma un po’ di memoria sì. Mi ha fatto male leggere dopo una sconfitta che sarei stato cacciato se non avessi vinto la partita successiva. Mando un messaggio anche ai giornalisti: so che amate il calcio quanto lo amo io, ma avrei voluto che le vostre domande fossero meno indirizzate alla polemica”.