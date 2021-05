Iniziata l’avventura agli Europei dell’Italia di Mancini. Stamane i 28 azzurri si sono ritrovati al Grand Hotel Parco dei Principi di Roma

È praticamente iniziata l’avventura agli Europei per l’Italia di Mancini. Questa mattina i 28 convocati azzurri (diventeranno 26 entro domani sera) si sono ritrovati al Grand Hotel Parco dei Principi di Roma. Da Donnarumma a Chiellini, Immobile e Verratti insieme al presidente Gravina, Mancini, De Rossi, Oriali, Vialli, Evani e tutto il resto dello staff: alcuni calciatori della Nazionale si sono anche fermati a firmare autografi e scattare foto con i pochi giovani tifosi che li aspettavano all’entrata. Oggi in realtà ne sono previsti 26 a Roma, dal momento che Jorginho ed Emerson Palmieri usufruiranno di ulteriori 24 ore, avendo giocato la finale di Champions appena sabato. Grande entusiasmo soprattutto per Donnarumma, Immobile, Florenzi e il capitano Chiellini. All’arrivo i calciatori si sono sottoposti al tampone di rito.

Nel pomeriggio dopo il pranzo e un po’ di riposo, alle 16, la partenza con il pullman ufficiale della Nazionale per l’allenamento al centro sportivo Giulio Onesti (16.30). Poi l’impegno in Rai per registrare la ‘Notte Azzurra’ che andrà in onda domani sera e infine la partenza in serata in direzione Coverciano, in treno da Termini alle 23.30.