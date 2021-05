Granit Xhaka, obiettivo della Roma, già a Trigoria. Il centrocampista svizzero lavorerà sui campi di allenamento dei giallorossi per prepara i prossimi Europei

Jose Mourinho è a lavoro con Pinto per rafforzare la Roma. Tra i profili accostati in questi giorni al club giallorosso c’è anche quello di Granit Xhaka. Per il centrocampista classe 1992 dell’Arsenal sembra esserci più di un interessamento. Il giocatore ha avuto parole di apprezzamento per lo Special One, al quale difficilmente direbbe di no. E’ chiaro che andrà trovato un accordo tra le parti, per accontentare Mourinho.

Nel frattempo Granit Xhaka avrà modo di muovere i suoi primi passi a Trigoria, così come il resto della Nazionale svizzera, che ha deciso, come riporta l’Ansa, di utilizzare i campi di allenamento della Roma per preparare i match dei prossimi Europei. I tifosi giallorossi si augurano che l’avventura a Trigoria possa proseguire anche dopo.