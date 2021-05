Il Real Madrid deve trovare il sostituto di Zidane: tra Conte, Pochettino e Galtier irrompe anche Carlo Ancelotti

C’è da occupare una panchina importante come quella del Real Madrid. Il club spagnolo deve trovare il sostituto di Zinedine Zidane che ha deciso di interrompere la collaborazione con un anno di anticipo. Come raccontato da Calciomercato.it, sono giorni di riflessioni per il Real Madrid con le ipotesi Conte, Pochettino e Galtier tutte in piedi, oltre alle possibili scommesse Raul e Xabi Alonso.

Una cinquina di nomi che potrebbe però allungarsi con un altro allenatore: si tratta di Carlo Ancelotti che potrebbe fare il suo clamoroso ritorno al ‘Bernabeu’ dopo aver vinto la ‘Decima’ con i blancos. A lanciare il nome del tecnico italiano è ‘Cadena Ser’, secondo cui ci sono stati dei contatti tra il Real e l’allenatore di Reggiolo risalenti a quattro giorni fa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, contatti Real Madrid-Ancelotti

Secondo quanto arriva dalla Spagna, Ancelotti è una delle ipotesi per la panchina del Real Madrid. Idea non campata in aria, tanto che l’Everton si starebbe cautelando, cercando un possibile sostituto dell’allenatore italiano. Ancelotti sarebbe un’ipotesi molto tenuta in considerazione negli uffici di Valdebebas in queste ore, al pari di quelle di Conte e Pochettino.