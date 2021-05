Non solo Conte sulla lista del Real, ma anche Mauricio Pochettino che potrebbe lasciare il PSG. C’è anche l’ipotesi di un ritorno in Premier

Il valzer delle panchine in Italia attende l’ufficialità di Simone Inzaghi alla Lazio ed anche il successore dello stesso tecnico italiano sulla panchina biancoceleste per completare il mosaico delle big. All’estero le cose non vanno tanto diversamente con diversi stravolgimenti già avvenuti o in procinto di accadere soprattutto tra Spagna, Inghilterra e Francia. Il Real Madrid ha infatti già salutato Zinedine Zidane ed è a caccia di un nuovo tecnico che possa raccogliere lo scettro del francese. Per la panchina dei ‘blancos’ oltre a Conte e Raul torna di moda anche Mauricio Pochettino, che potrebbe lasciare già il Paris Saint Germain. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, intrigo Pochettino: tra Real e Tottenham

Pochettino è arrivato a Parigi solamente a stagione in corso al posto di Thomas Tuchel, che a sua volta ha preso le redini della panchina del Chelsea fino alla vittoria della Champions League. Non è andato altrettanto bene il percorso del tecnico argentino, che ha visto interrompersi il percorso europeo contro il Manchester City prima di perdere anche la Ligue 1 per mano del Lille. Pochettino ha quindi chiesto di andare via ma tra PSG e Real Madrid non ci sono grandissimi rapporti e non vorrebbero liberarlo per gli spagnoli. Non sarà infatti semplice alla luce del fatto che l’argentino ha un accordo fino al 2022 con opzione per un’altra stagione. Oltre al Real spera però anche il Tottenham, ex squadra dello stesso Pochettino che punterebbe al grande ritorno dopo Mourinho e il breve regno del giovane Mason.