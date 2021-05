Calciomercato Milan, futuro in panchina | La rivelazione di Shevchenko

Andriy Shevchenko, Ct dell’Ucraina, ha parlato dei prossimi Europei e del calciomercato Milan

Impegnato con la Nazionale ucraina in vista dei prossimi Europei, Andriy Shevchenko ha fatto il punto tra presente e futuro: “L’Italia è una grande squadra, una di quelle che potrebbe vincere l’Europeo. La vorrei evitare perché ha un grande allenatore e gioca un bel calcio – spiega il Ct a ‘Radio anch’io sport’ su ‘Rai Radio 1’ – Milan? Ha fatto un ottimo campionato, Pioli è stato fantastico nella gestione del gruppo. Ha raggiunto tutti gli obiettivi e adesso possono pensare al mercato e prepararsi alla Champions”.

Interrogato sul suo sogno di allenare i rossoneri in futuro, l’ex attaccante ha parlato in modo chiaro: “Sì. Sono occupato con la nazionale anche con l’aiuto di italiani, abbiamo fatto un bellissimo progetto. Poi si vedrà. Mi piacerebbe allenare una squadra di club e il Milan è sempre stato nel mio cuore come l’Italia, che considero mia seconda patria. Mi piacerebbe un giorno di allenare lì”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Juventus | Futuro Vlahovic: c’è l’annuncio!

Shevchenko ha proseguito la sua disamina di mercato: “Mykolenko è giovane e con grande potenzialità. L’Europeo è una bellissima vetrina. Lui potrebbe giocare anche in Italia e potrebbe fare bene. Secondo me qualche squadra lo guarderà”.

DONNARUMMA – “Siamo tutti liberi di fare le nostre scelte. Secondo me lui è giovane e può fare quello che vuole, la sua carriera è appena cominciata. Ha raggiunto risultati molto importanti col Milan, secondo me una scelta potrebbe essere quella di restare per vincere il campionato e la Champions League”.

IBRAHIMOVIC – “Ormai è un uomo spogliatoio, ha fatto un grande campionato. E’ stato determinante, fa crescere i giovani e ha atteggiamenti giusti in campo. E’ diventato leader”.