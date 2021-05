La Juventus continua a trattare per migliorare la trequarti con Hakan Calhanoglu, ma Mino Raiola ha messo sul piatto un altro suo assistito: la risposta

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri la Juventus punta a rinforzare l’organico per provare a tornare prontamente in vetta al campionato di Serie A. Per farlo i bianconeri guardano anche molto al mercato dei parametri zero di lusso, a partire dai milanisti Donnarumma e soprattutto Hakan Calhanoglu. Come sottolineato da Paolo Bargiggia sul suo sito ufficiale, il club di Agnelli ha in mano il trequartista turco pronto a firmare un contratto di cinque anni a 4 milioni netti a stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

