Calciomercato Juventus, retroscena Locatelli | Doppia pista per Allegri

La Juventus è pronta ad agire sul calciomercato per assecondare le richieste di Massimiliano Allegri. Due nomi forti per il centrocampo bianconero

La Juventus è pronta ad aprire un nuovo ciclo, dopo il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. Il tecnico avrà potere anche in sede di calciomercato e, in tal senso, è pronto a dare indicazioni chiare al club circa i colpi che sarà più importante centrare nelle prossime settimane. In particolare, le attenzioni del tecnico sembrano concentrarsi sul centrocampo. E’ proprio quello il reparto in cui la Juventus ha sofferto maggiormente nell’ultima stagione: alcuni errori dei singoli sono risultati decisivi, infatti, per abbassare le ambizioni bianconere.

Nello specifico, la mancanza maggiore è parsa quella di un vero e proprio regista che prendesse in mano le redini del centrocampo e del gioco bianconero. Nelle idee di Allegri, Bentancur è una mezzala, mentre Arthur spesso è andato a corrente alternata. Proprio per questo, i bianconeri hanno tutta l’intenzione di agire primariamente in quel ruolo. I nomi al vaglio non mancano: occhio anche a un clamoroso ritorno che potrebbe stravolgere le prospettive bianconere.

Calciomercato Juventus, le prime mosse per Allegri: da Locatelli a Pjanic

Il primo nome buono per il centrocampo della Juventus, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è quello di Manuel Locatelli. Il mediano sembra aver trovato la sua collocazione ideale nel cuore del gioco del Sassuolo e ora potrebbe essere l’uomo giusto per Allegri. Capace di giocare sia nel nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1, piace tantissimo al nuovo allenatore. A tal proposito, spunta anche un retroscena: Allegri avrebbe richiesto il calciatore anche al Real Madrid, nei colloqui avuti con i Blancos prima del ritorno alla Juventus.

Un altro nome che piace ai bianconeri, e che sta circolando nelle ultime ore, è quello di Miralem Pjanic. Si tratterebbe di un ritorno difficile dal punto di vista economico, dopo lo scambio con Arthur, ma il calciatore non è riuscito a imporsi al Barcellona. Il ritorno del regista bosniaco potrebbe verificarsi in prestito, soprattutto nelle fasi avanzate del calciomercato. Due nomi, dunque, da tenere particolarmente d’occhio per la Juventus e con una certezza: la Juventus vuole regalarsi un nuovo play a centrocampo.