Calciomercato Inter, Inzaghi chiama Lukaku | Cosa filtra sul suo futuro

L’Inter accoglie Simone Inzaghi e inizia a programmare il futuro dei suoi big, in particolare Romelu Lukaku. Contatto tra il bomber e l’allenatore

Il futuro dell’Inter, dopo la conquista dello scudetto, è ora fortemente legato alle questioni di calciomercato. I nerazzurri hanno subito un ribaltone in panchina: Antonio Conte ha salutato e il prescelto per raccogliere la sua eredità è Simone Inzaghi. Ora è già tempo di programmare il calciomercato per Beppe Marotta e la dirigenza: in tempi di restrizioni economiche forti per la società, i dirigenti non possono farsi trovare impreparati per proseguire un progetto vincente.

Futuro, però, che inevitabilmente dovrà passare da qualche sacrificio economico. Vi stiamo riportando, nelle ultime ore, le notizie sul possibile addio di Achraf Hakimi, entrato nel mirino del PSG. Nonostante l’agente del terzino, ai nostri microfoni, non abbia spalancato le porte all’addio, potrebbe essere lui il primo a partire. Ma occhio anche al futuro di Romelu Lukaku che, secondo alcuni, dopo l’addio di Conte, sarebbe stato tentato di salutare l’Inter. Arrivano importanti novità sul futuro del bomber e la possibile svolta in nerazzurro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, Inzaghi chiama Lukaku: il punto sul suo futuro

Lukaku è stato assolutamente straripante nell’ultima stagione con la maglia dell’Inter. Un bomber completo, rivelatosi essenziale anche sotto il profilo degli assist, e un perno da cui ripartire anche nel prossimo futuro. E’ per questo che, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, dopo i colloqui avuti già con la dirigenza nei giorni scorsi, ci sarebbe stata una chiamata anche da Inzaghi a Big Rom. Un contatto che è servito per una prima conoscenza e per tranquillizzare il belga circa l’ambizione dei progetti futuri.

Secondo quanto riporta la Rosea, la punta sarebbe stata sorpresa positivamente dalla chiamata ricevuta e entrambi non vedono l’ora di incontrarsi e aprire un nuovo ciclo sul campo, confrontandosi anche nel lavoro quotidiano e su temi tattici. Inzaghi-Lukaku, nessuna fuga: una prima chiamata prima di un futuro insieme.