Valentino Lazaro, dal ritiro dell’Austria, ha parlato del suo futuro. L’esterno è pronto a far ritorno a Milano dopo il prestito al Borussia Moenchengladbach

C’è l’Inter nel futuro di Valentino Lazaro. L’esterno austriaco, dal ritiro della sua Nazionale, ha parlato della prossima stagione. Il classe 1996 non continuerà a giocare con la maglia del Borussia Moenchengladbach, dopo il prestito: “Torno all’Inter – afferma Lazaro -, faccio la preparazione con loro e poi vedremo. Ho ancora 3 anni di contratto…”. Non è da escludere dunque che il calciatore possa andare via nel corso dell’estate, vista l’esigenza di far cassa da parte dei nerazzurri