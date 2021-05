Eriksen ha lanciato anche un messaggio di natura tattica a Simone Inzaghi, che sostituirà Antonio Conte sulla panchina dell’Inter

“L’addio di Conte è stato uno choc”. Lo ha detto senza mezzi termini Christian Eriksen alla danese ‘TV 2 Sport’. “Se n’è andato all’improvviso, in maniera inaspettata e dopo che avevamo vinto. E’ stato un vero e proprio choc – ha proseguito il giocatore dell’Inter – Assurdo, ho letto la notizia come hanno fatto tutti gli altri. Vedevamo il calcio in un modo diverso, ma siamo stati sempre buoni amici. Si trattava di vincere ed è quello che abbiamo fatto. E dopotutto, posso ringraziarlo per questo, per aver vinto un trofeo”.

In conclusione Eriksen non dà certezze sul suo futuro, ovvero sulla permanenza all’Inter lanciando al contempo un ‘messaggio’ (tattico) al successore di Conte Simone Inzaghi: “Purtroppo non so cosa accadrà, dipende da quale allenatore arriverà e cosa accadrà nel club. Naturalmente preferirei giocare più avanti piuttosto che stare fermo davanti alla difesa, ora però il focus è sull’Europeo“.