Calciomercato | Futuro Pochettino: l’annuncio di Leonardo

Il Real Madrid è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore. Tra i profili che piacciono c’è anche Pochettino, che sembra però destinato a restare al Psg

Il valzer delle panchine si sta chiudendo, almeno in Italia, dove, tra le big, l’unica a dover trovare una soluzione è la Lazio. All’estero la lente di ingrandimento è puntata sul Real Madrid, chiamato a trovare l’erede di Zinedine Zidane. Come vi abbiamo raccontato, Antonio Conte e Mauricio Pochettino sono due profili che sta valutando Florentino Perez.

Dalla Francia arrivano le parole di Leonardo, che non sembra intenzionato a puntare su un nuovo mister: “Pochettino? Ha due anni di contratto – ha ammesso ai microfoni di Europe1 – Siamo molto felici di lui”, parole che sembrano spazzare via ogni dubbio. Per la panchina del Real Madrid, non può essere scartata, ancora, la pista Raul.