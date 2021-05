Jorginho ha commentato la vittoria della Champions con il Chelsea: “Un’emozione indescrivibile, ora porterò il mio entusiasmo all’Europeo”

Fra le storie più belle dei vincitori di questa edizione della Champions League c’è anche quella di Jorginho e di tutte le vicissitudini passate in carriera. L’ex Napoli questa sera ha alzato il trofeo più ambito d’Europa e, dopo il fischio finale, ha commentato il successo ai microfoni di ‘Sky Sport’. “È incredibile, il calcio ti fa vivere delle emozioni che non si possono spiegare”. Un commento all’insegna dell’euforia quello del centrocampista italo-brasiliano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Jorginho, poi, ha continuato. “Ho i brividi. Per tutto quello che c’è dietro, quanto è stato difficile affrontare una grande squadra come loro”. E sull’Europeo che affronterà con l’Italia: “Porterò tutta la mia energia positiva. Questo è stato un passo avanti nella mia carriera ma non finisce qui”.