Juve, Buffon: “Addio sereno e naturale. Futuro? Potrei anche smettere”

Buffon torna sul suo addio alla Juve ed il futuro. Il portiere non esclude nemmeno il ritiro: le dichiarazioni

Buffon dà l’ultimo saluto alla Juventus. Dall’addio ai bianconeri alla sua carriera ed il futuro: il portiere ha rilasciato una lunghissima intervista a ‘Juventus TV’. Ecco le sue dichiarazioni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

ADDIO – “È stato un addio molto sereno. È un qualcosa che avevo già vissuto tre anni prima e di conseguenza è un dejà vu che ti dà già dei punti cardinali a cui aggrapparti per non patire troppo determinate situazioni. L’ho vissuto con naturalezza”.

MOMENTO PIÙ FELICE – “A Trieste. Quando abbiamo vinto il primo scudetto con Conte. Era la chiusura di un cerchio. Dava forza alle scelte che avevo fatto come giocatore nel 2006, rimanendo anche in Serie B. Il più triste? A Cardiff, nella finale di Champions persa malamente contro il Real Madrid”.

FUTURO – “Ho bisogno di staccare. Da maggio abbiamo giocato ogni tre giorni. Sono più rincoglionito del solito. Voglio riposare e mettere nel mio serbatoio energie nuove. Qualsiasi tipo di scelta, non voglio pentirmi e voglio farla con serenità e convinzione”.

CARRIERA – “Oggi sono felicissimo, posso anche smettere. Penso di aver fatto abbastanza in carriera. Quello che conta è il discorso esistenziale e io sono un persona che sa di dover migliorare ancora alcune cose. Ma sono contento di come sono venuto fuori come uomo in questi 20 anni”.