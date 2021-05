Italia, Mancini e la lista dei convocati: “Scelta difficile”

Roberto Mancinin ha diramato la lista dei 28 calciatori da cui usciranno i 26 azzurri per gli Europei: le sue parole dopo la scelta

La prima scelta è stata fatta e per Roberto Mancini è stato un po’ come togliersi un peso. Il ct, intervenuto a ‘Rai 3’ nella trasmissione ‘Che tempo che fa’, ha commentato la decisione sui 28 calciatori convocati in vista degli Europei: “La lista dei convocati è la cosa più difficile per me. Già lo è stato tagliare sei ragazzi del primo pre-raduno e lo sarà ancora di più per i due che dovrò escludere dalla lista definitiva. Tutti meritavano di esserci”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Soltanto 26 però potranno esserci e sfidare le squadre che per il ct restano le favorite per la vittoria finale: “Sono quelle che hanno iniziato prima il percorso. Francia, Portogallo, Belgio e Inghilterra. Sono squadre forti, ma noi dobbiamo partire per provare a fare il massimo. Abbiamo la sicurezza di essere un’ottima squadra”.