Guardiola ha commentato la sconfitta del suo Manchester City in finale di Champions League: “Speriamo di essere di nuovo qui in futuro”

Mentre i giocatori del Chelsea si esibiscono in grandi festeggiamenti per il successo in Champions League, quelli del Manchester City affrontano il dolore implacabile della sconfitta. Pep Guardiola ha parlato a caldo, ai microfoni di ‘BT Sport’, della finale che non ha preso la piega sperata. “Per noi è stata una stagione eccezionale. Questa sera è stata una partita serrata. Abbiamo avuto occasioni e siamo stati fantastici nel secondo tempo: siamo stati coraggiosi e non siamo riusciti a sfruttare le occasioni perché loro sono stati davvero forti”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il tecnico catalano, poi, ha giustificato le sue scelte di formazione “Ho schierato quella che pensavo fosse la formazione migliore. De Bruyne si è infortunato, ma succede in questa competizione e in queste partite”. Riguardo ai piani per il futuro, infine, Guardiola ha rivelato: “L’ambizione ora è riposarsi ma poi prepararsi per la prossima stagione. Era la prima volta che ci trovavamo in questa fase. Speriamo di essere di nuovo qui in futuro”.