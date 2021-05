Jose Mourinho sembra sempre più vicino al suo primo colpo da allenatore della Roma: arriva la conferma diretta

Jose Mourinho continua a lavorare sul mercato, nonostante la lontananza da Roma, per costruire la rosa giallorossa. Lo Special One ha fatto alcuni nomi a Pinto e i Friedkin per puntellare il ventaggio di nomi che allenerà nella prossima stagione. Tra le priorità ci sono senza dubbio i rinforzi in porta, ma anche a centrocampo. Il tecnico portoghese dovrà poi decidere anche chi ‘tagliare’ dalla rosa della Roma, fare delle scelte importanti anche in ottica Dzeko e non solo. Intanto, il primo colpo in entrata sembra davvero avvicinarsi e arriva dalla Premier League.

Si tratta di Granit Xhaka, centrocampista classe ’92 dell’Arsenal: “Ho sentito dell’interesse, che mi rende orgoglioso. Ovviamente ho letto delle voci sulla Roma. Tutti conoscono Mourinho e sanno cosa è riuscito a fare nella sua carriera. Lui è uno che sa come vincere i titoli: basta vedere il lavoro che ha fatto negli ultimi anni”, afferma lo stesso svizzero. Lo Special One lo vuole, lo ha chiesto perché lo stima molto avendolo conosciuto nella sua carriera in Premier. Ne apprezza le doti da leader in particolare, il carattere forte. Ora la palla sta a Tiago Pinto, che deve lavorare per trovare l’accordo con l’Arsenal (che vuole circa 25 milioni) e limare le distanze.

Anche se Xhaka, nelle parole riportate da ‘Blick Sport’, ad ora pensa solo all’Europeo dove incontrerà proprio l’Italia: “Per ora sono concentrato al cento per cento sulla nazionale. Questa è la cosa più importante ora, più dell’Arsenal o delle voci di mercato. Ho ancora due anni di contratto a Londra e all’Arsenal sanno cosa posso dare. Ma quando sarà il momento giusto e dovremo parlare di un trasferimento, io ci sarò”. Quindi Xhaka apre in maniera importante all’addio, ha voglia di Mourinho e di Roma.