Laxalt è pronto a far ritorno al Milan. Il terzino uruguaiano non verrà riscattato dal Celtic ma non rientra nemmeno nei piani dei rossoneri: Laxalt può trasferirsi in Portogallo o in Turchia

Diego Laxalt farà ritorno al Milan. L’esterno uruguaiano, con un contratto in scadenza nel 2022, non verrà riscattato dal Celtic, nonostante la buona stagione. E’ evidente che l’ex Genoa non resterà a vestire il rossonero.

Laxalt, che non rientra nei piani di Stefano Pioli, potrebbe essere uno dei primi a lasciare il Milan. Come riporta Sky Sport, per il giocatore avrebbero chiesto informazioni Besiktas e Porto, pronte a presentare un’offerta ufficiale al club.