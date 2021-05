Dusan Vlahovic sembra pensare solamente alla Fiorentina. L’attaccante, che piace a Milan e Juventus, è pronto a ripartire dai viola, con Gattuso

Dusan Vlahovic è stato uno dei grandi bomber in Serie A dell’ultima stagione. Il giovane centravanti classe 2000 ha trascinato con i suoi gol la Fiorentina alla salvezza. Le prestazioni del calciatore serbo non sono chiaramente passate inosservate. Le big del calcio italiano, come Milan e Juventus, hanno sondato il terreno con la Fiorentina per capire la fattibilità dell’operazione: per strapparlo a Commisso, che è intenzionato a rinnovare il suo contratto, servono, però, almeno 60 milioni di euro.

Vlahovic – intervistato da MozzartSport – non sembra molto distratto dalle voci di calciomercato: “Mi rivedo alla Fiorentina, lì ho altri due anni di contratto e il 7 luglio sarò a Firenze per il raduno – ammette Vlahovic -. La Fiorentina non è un piccolo ma un grande club in Italia. Nel complesso, queste ultime stagioni non sono state buone ma la Fiorentina come club appartiene al top. È molto bello giocare e vivere lì. Soprattutto perché è l’unico club in città e quindi tutti tifano per te.

Gattuso – Per quanto ho capito, è un allenatore davvero dedicato che non si arrende mai. Grande motivatore affamato vince. Non vedo l’ora di incontrarlo”.