Luis Alberto saluta Simone Inzaghi che lascia la Lazio e va all’Inter: i tifosi lo chiamano in nerazzurro

Non c’è l’annuncio ufficiale, ma è soltanto questione formale. Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter. L’addio alla Lazio si è consumato la settimana scorsa, ora è tempo per lui di preparare la nuova avventura. In nerazzurro trova una situazione particolare con le cessioni in vista e qualche indicazioni sui possibili acquisti. Ovviamente facile pensare a qualche calciatore della Lazio che possa fare il suo stesso percorso, anche se allo stesso tempo non è semplice immaginare Lotito che si sieda a trattare con chi gli ha ‘soffiato’ il tecnico quando il rinnovo sembrava fatto.

Uno dei biancocelesti accostati all’Inter è Luis Alberto e proprio lo spagnolo ha voluto salutare Simone Inzaghi con un messaggio social. Un post molto toccante in cui il 28enne di San Josè del Valle scrive: “Non trovo abbastanza parole per ringraziarti per questi anni insieme. Per me è stato un onore lavorare con te, se oggi sono il calciatore che sono è in gran parte grazie ai tuoi consigli e la tua fiducia. Ti auguro il meglio nella tua nuova avventura perché te lo meriti, mister, amico, padre”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Inter, i tifosi a Luis Alberto: “Vieni in nerazzurro”

Parole sotto le quali sono arrivati i commenti dei tifosi, sia quelli della Lazio che quelli dell’Inter. I primi sono apparsi preoccupati del futuro dello spagnolo e lo hanno invitato a non seguire l’esempio di Inzaghi. I secondi, al contrario, hanno chiesto proprio di sbarcare anche lui all’Inter: “Vieni da noi” scrive un tifoso. Ed un altro di rimando: “Puoi sempre seguirlo Luis”.