Nel giorno in cui arrivano le parole dell’agente di Hakimi, al Psg si offre Aurier. Un eventuale ritorno sotto la Torre Eiffel del terzino ivoriano, chiuderebbe le porte al marocchino dell’Inter

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un passaggio imminente al Psg di Acraf Hakimi. L’Inter ha necessità di fare casa ma difficilmente si priverà del terzino, arrivato la scorsa estate, per una cifra inferiore agli 80 milioni di euro. L’agente dell’ex Borussia Dortmund, Alejandro Camano, nelle scorse ore, ai microfoni di Calciomercato.iti, ha spiegato che per il momento non sta trattando con nessuna squadra.

La trattativa dunque non è certamente calda come poteva sembrare ma l’acquisto di un terzino destro, da parte del Psg, resta comunque una priorità visto la decisione di non riscattare Alessandro Florenzi. Attenzione dunque ad altre possibili piste. Un calciatore che andrebbe di corsa al Psg è Serge Aurier. Il terzino destro, accostato la scorsa estate al Milan, è deciso a lasciare il Tottenham e sarebbe felice di giocare ancora per i francesi: “Sono arrivato alla fine di un ciclo: è ora di guardare altrove, vedremo cosa accadrà – afferma a L’Equipe -. Non ho mai nascosto il desiderio di tornare un al PSG. È il mio club di cuore. Non voglio che si pensi che stia chiudendo la porta a nessuno ma se il club fa una proposta quest’estate, è certo che il PSG sarà una delle mie prime scelte”.

Un eventuale acquisto di Aurier, chiaramente potrebbe chiudere definitivamente le porte al Psg di Hakimi. Una notizia che farebbe certamente piacere ai tifosi dell’Inter.