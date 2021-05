Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al valzer degli allenatori in Serie A

Il valzer degli allenatori in Serie A si avvia alla sua conclusione dopo una serie di giornate intense tra partenze, nuovi arrivi e clamorosi ritorni. La Juventus ha salutato Pirlo per riabbracciare Allegri, mentre l’Inter ha divorziato da Conte e si prepara ad accogliere Simone Inzaghi, ma anche Napoli e Roma con tempistiche differenti hanno optato per un cambiamento. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro preferenza tra i cambiamenti in panchina effettuati dalle big di Serie A. A trionfare è proprio Massimiliano Allegri con il 47,3% delle preferenze, seguito da Mourinho col 28,7%. Staccati Spalletti e Inzaghi.