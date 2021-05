Manchester City-Chelsea, infortunio per Thiago Silva | Cambio per Tuchel

Dopo 40′ della finale di Manchester City-Chelsea, Thiago Silva è stato costretto a lasciare la finale di Champions League: dentro Christensen

L’anno scorso Thomas Tuchel e Thiago Silva erano in Portogallo per la finale di Champions League, ma quella volta il loro PSG è uscito sconfitto contro il Bayern Monaco. Quest’anno ci riproveranno con il Chelsea, in vantaggio contro il Manchester City dopo il primo tempo. Il difensore brasiliano, però, conserverà ancora un brutto ricordo della trasferta in terra lusitana: dopo 40′, infatti, Thiago Silva è stato costretto ad abbandonare il campo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

L’ex centrale di Milan e PSG ha subito un infortunio muscolare all’inguine ed ha dovuto chiedere il campo. Il tecnico tedesco al posto del brasiliano ha inserito Christensen e pochi istanti dopo è arrivato il gol di Kai Havertz. Le lacrime per l’uscita dal campo si sono trasformate subito in un sorriso sul volto di Thiago Silva.