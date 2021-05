È in corso la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea: infortunio per De Bruyne nel secondo tempo, c’è il cambio

In questi minuti sta andando in scena il match tra Manchester City e Chelsea, valido per la finale di Champions League. Brutte notizie per i 'Citizens' nel secondo: dopo uno scontro con il difensore dei Blues Antonio Rudiger al minuto 57, Guardiola è stato costretto a togliere dal terreno di gioco Kevin De Bruyne, accompagnato dallo staff medico. Il giocatore, in lacrime dopo la botta ricevuta, è stato sostituito da Gabriel Jesus.

Il tedesco è stato ammonito dall’arbitro Lahoz dopo il fallo commesso. Le condizioni del centrocampista verranno tenute in costante monitoraggio, in attesa di ulteriori novità.

Emanuele Tavano