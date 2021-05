Guardiola ha parlato prima del fischio d’inizio della finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea: “Dobbiamo attaccare”

Prima del fischio d'inizio della partita più attesa dell'anno, Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di 'BT Sport'. Il tecnico del Manchester City ha rivelato quale sarà il piano gara dei suoi uomini, per riuscire ad avere la meglio contro il Chelsea nella finale di Champions League. "Vogliamo creare delle occasioni per vincere la partita e per questo dobbiamo attaccare. Loro sono bravi nella fase difensiva, noi siamo bravi nell'indole offensiva e abbiamo bisogno di tutti. La partita sarà lunga e il secondo tempo, ne sono quasi sicuro, sarà molto diverso dal primo".

Infine, il tecnico catalano ha motivato la scelta di partire con Sterling dal primo minuto: “Loro giocano con i tre dietro e due larghi a tutta fascia e abbiamo bisogno di giocatori di quel tipo”.