Ceferin, presidente Uefa, ha parlato della Champions League e della Superlega mandando un messaggio anche alla Juventus

“Per l’intera famiglia calcistica, il loro atteggiamento è scioccante e inaccettabile”. Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha mandato un altro messaggio a Juventus, Barcellona e Real Madrid sul caso Superlega: “Sono rimasto molto deluso quando sono venuto a sapere della nascita della Superlega, una cospirazione portata avanti da alcuni club – spiega a ‘L’Equipe’ – E’ stato un bene perché ha permesso di fare chiarezza nel calcio europeo, è stata una situazione stressante ma alla fine le cose sono tornate al loro posto”.

Ceferin ha parlato anche delle possibili modifiche per la Champions League: “Sono favorevole alle Final Four in Champions. Personalmente, mi piacerebbe che accadesse. Potrebbe essere una buona soluzione e vantaggioso in termini di ricavi, se è ben fatto. Non c’è urgenza. Possiamo deciderlo tra un anno”.