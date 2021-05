Calciomercato.it vi offre in tempo reale Manchester City-Chelsea, finale di Champions League

Nella splendida cornice dell’Estádio do Dragão, Manchester City e Chelsea si affrontano nella finale di Champions League. Come accaduto due stagioni fa, sarà ancora una volta un derby inglese a decretare il vincitore dell’ambito trofeo. Dopo svariati tentativi andati a vuoto, Pep Guardiola è finalmente riuscito ad arrivare all’ultimo appuntamento da allenatore dei Citizens. Thomas Tuchel è, invece, in cerca di riscatto dopo aver perso la finale dello scorso anno da tecnico del Psg. Una sfida dal fascino particolare che Calciomercato.it seguirà in tempo reale.

Le formazioni ufficiali

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, De Bruyne; Gundogan, Mahrez, Foden; Sterling. Allenatore: Guardiola.

Chelsea (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Havertz, Werner, Mount. Allenatore: Tuchel.