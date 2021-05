Lazio a caccia di un nuovo tecnico con Inzaghi destinato all’Inter: tra le varie alternative attenzione anche all’ipotesi Nuno Espirito Santo

Con Simone Inzaghi destinato a diventare il nuovo tecnico dell’Inter (l’annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore), la Lazio dovrà sondare il terreno per una nuova guida. Tanti sono i nomi sull’agenda della dirigenza biancoceleste. Sono in ascesa le quotazioni di Vincenzo Italiano, che piace anche al Sassuolo, ma attenzione pure alle piste che portano a Mihajlovic e Benitez, senza tralasciare Maurizio Sarri che, come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it, si è già messo in contatto con il presidente Lotito, anche se per ora c’è distanza economica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Attenzione però anche ad un’altra ipotesi per la panchina. Lo ha sottolineato CMIT TV: non va esclusa la pista estera e in particolare quella che porta a Nuno Espirito Santo. Il tecnico portoghese ha lasciato il Wolverhampton dopo quattro stagioni straordinarie in cui ha riportato i ‘Wolves’ in Premier League portandoli addirittura ai quarti di finale di Europa League. Non bisogna infatti scordare gli ottimi rapporti tra la Lazio e Jorge Mendes, agente del tecnico portoghese, che potrebbe portare l’allenatore a Roma. Questo aspetto oltre alle ottime referenze di Espirito Santo, rendono anche il portoghese un papabile candidato per la panchina biancoceleste.